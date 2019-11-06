Жовтнева погода побила рекорди тепла майже по всьому світу

Середні температури по всьому світу в жовтні 2019 року були найвищими за всю історію спостережень за цей місяць. У багатьох європейських країнах жовтнева температура перевищила середній показник. Про це повідомляє Euronews. Також температура сягнула вище середньої і в більшій частині Арктики, а от на заході США і Канади температура була нижче, ніж зазвичай. Крім того, в жовтні 2019 року товщина арктичного морського льоду досягла рекордно низького рівня. Спеціаліст по клімату Зак Лабі сказав, що це пов'язано з швидкою зміною арктичного клімату і температурою в цьому районі. Як повідомляли Українські Новини, погода в листопаді встановила у Києві вже другий "теплий" рекорд за тиждень. так тепло не було більше 60 років: Київ побив температурний рекорд для листопада. Тим часом, синоптик попередила про штормовому вітрі і дощах з квітневої температурою. Також українців чекають рекордні морози і аномальні снігопади: синоптики дали прогноз погоди на всю зиму.