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07 листопада 2019, четвер, 06:00 20 Карта
Життя 2019-11-07T09:00:03+02:00
Українські Новини
Після різкого похолодання і дощів в Україну повернеться тепло: прогноз погоди до кінця тижденя

Після різкого похолодання і дощів в Україну повернеться тепло: прогноз погоди до кінця тижденя

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Похолодання Фото: pixabay.com
Похолодання Фото: pixabay.com

Після тепла, яке вже встигло побити два рекорди спостережень, сьогодні, 7 листопада, погода в Україні зіпсується. Холодний атмосферний фронт приведе до зниження температури та періодичним дощів.

Про це написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook синоптик Наталка Діденко.

"В Україну завтра, в четвер, прийде холодний атмосферний фронт і принесе дощі на Захід та Північ. Дощі будуть періодичними, від невеликих до помірних. Оскільки фронт - холодний, то й, відповідно, температура повітря знизиться у цих же областях - у північній та західній частині протягом дня очікується +9+14 градусів", - написала вона.

З її слів, на Півдні, Сході та у більшості центральних областей України ще утримається тепла і суха погода, температура повітря підніметься до +15..+22 градуси.

"Вітер нарешті вгамується, напрямок - з північного сходу та сходу. У Києві 7-го листопада дощі весь час грозитимуться піти, можуть і піти, особливо ввечері. Проте прояснень також вистачатиме", - зазначила Діденко.

Синоптик спрогнозувала у Києві похолодання. Сьогодні в столиці максимальна температура повітря коливатимется навколо +10 градусів.

У п'ятницю, 8 листопада, в Україні ще утримається свіжа погода, а на вихідних, 9-10 листопада, знову потепліє.

Карта зі сторінки Facebook Наталки ДіденкоКарта зі сторінки Facebook Наталки Діденко

Як повідомляли Українські Новини, середні температури по всьому світу в жовтні 2019 року були найвищими за всю історію спостережень за цей місяць.

Також синоптики традиційно прогнозують рекордні морози і аномальні снігопади взимку. Раніше синоптики дали прогноз погоди на весь листопад з морозами і снігопадами.

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