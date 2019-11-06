Сьогодні пройде другий етап атестації прокурорів

Після того, як завершився перший етап переатестації прокурорів за підсумками якого 288 учаснтиков провалили тест, 6 листопада, у середу, розпочнеться другий етап.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

"До здачі іспиту допущено 795 прокурорів ГПУ, які успішно пройшли тестування на знання та вміння в застосуванні закону та здатність здійснювати повноваження прокурора. Вони будуть складати іспит з раніше затвердженим графіком", - йдеться в повідомленні.

Тестування на загальні здібності та навички складається з двох блоків: абстрактно-логічного та вербального, кожен з яких включає 30 питань. З допомогою адаптивного механізму система вибирає кожен наступний питання з урахуванням індексу складності попереднього. Таким чином, при правильній відповіді на питання наступне буде підвищеного рівня складності. Це забезпечує більш точне вимірювання здібностей кожного респондента, зазначили в прокуратурі.

Тестування буде проходити на комп'ютерах, не підключених до інтернету. На вербальний блок виділено 8 хвилин, на абстрактно-логічний - 20 хвилин.

У ГПУ радять зосередитися на правильності відповідей, а не на те, щоб пройти їх усі. На кожне питання є лише один правильний відповідь, крім деяких завдань вербального тесту, де потрібно вибрати два варіанти (про що буде окремо повідомлено в умові задачі). Можна пропускати питання, не даючи відповіді, але до цього завдання не можна буде повернутися пізніше, попередили у відомстві.

Результати кожного блоку підраховуються з допомогою стандартизованих балів за шкалою від 55 до 145. Остаточна кількість балів за тестування на загальні здібності та навички виводиться шляхом підрахунку середнього арифметичного за результатами обох блоків.

Атестація ГПУ. Фото: ГПУ

Як повідомляли Українські Новини, 23-24 жовтня прокурори ГПУ пройшли перший етап атестації, на яке не з'явився скандальній прокурор Кулик.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура планує звільнити 218 прокурорів, які відмовилися проходити атестацію для переходу в Офіс генерального прокурора після того, як всіх прокурорів ГПУ попередили про можливе звільнення.