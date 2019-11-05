Позаштатним радником Зеленського став адвокат Мак

Президент Володимир Зеленський призначив адвоката Ендрю Романа Маку позаштатним радником.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Президент призначив Маку указом №807 від 5 листопада.

"Призначити Ендрю Романа Маку Радником Президента України поза штатом (за згодою)", - сказано в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником Михайла Радуцького.

Також Зеленський призначив своїм позаштатним радником підприємця, колишнього главу проектного офісу реформ при Міністерстві оборони Андрія Загороднюка. Загороднюк - керівник компанії "Діскавері Бурове обладнання".

Раніше Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником режисера, куратора і засновника міжнародного артистичного проекту Art United Us Гео Лерос. Лерос відреагував на призначення на своїй сторінці в Facebook: пише, що буде ініціювати серію зустрічей Зеленського з людьми мистецтва.

Зеленський звільнив Руслана Стефанчука з посади радника Президента і призначив його представником Президента у Верховній Раді.