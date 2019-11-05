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05 листопада 2019, вівторок, 22:35 10
Президент 2019-11-05T22:52:46+02:00
Українські Новини
Позаштатним радником Зеленського став адвокат Мак

Позаштатним радником Зеленського став адвокат Мак

Володимир Зеленський, радник Президента, Радник, Ендрю Роман Мак

Президент Володимир Зеленський призначив адвоката Ендрю Романа Маку позаштатним радником.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Президент призначив Маку указом №807 від 5 листопада.

"Призначити Ендрю Романа Маку Радником Президента України поза штатом (за згодою)", - сказано в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником Михайла Радуцького.

Також Зеленський призначив своїм позаштатним радником підприємця, колишнього главу проектного офісу реформ при Міністерстві оборони Андрія Загороднюка. Загороднюк - керівник компанії "Діскавері Бурове обладнання".

Раніше Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником режисера, куратора і засновника міжнародного артистичного проекту Art United Us Гео Лерос. Лерос відреагував на призначення на своїй сторінці в Facebook: пише, що буде ініціювати серію зустрічей Зеленського з людьми мистецтва.

Зеленський звільнив Руслана Стефанчука з посади радника Президента і призначив його представником Президента у Верховній Раді.

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