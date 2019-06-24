Зеленский взял себе в советники художника муралов Лероса

Президент Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником режиссера, куратора и основателя международного артистического проекта Art United Us Гео Лероса.

Об этом говорится в указе Президента №431 от 24 июня, передают Українськi Новини.

"Назначить Лерос Гео Багратовича Советником Президента Украины (вне штата)", - написано в нем.

ерос – киевский фотограф и режиссер, основатель крупного международного арт-проекта Art United Us. Одним из результатов работы команды Лероса является серия муралов на зданиях в городе. Он имеет номер 23 в списке Слуги народа.

Лерос уже отреагировал на назначение на своей странице в Facebook: пишет, что будет инициировать серию встреч Зеленского с людьми искусства.

"Первое что я хочу инициировать, это некий "обед с Президентом" раз в месяц. Это серия встреч с людьми из разных сфер, которые формируют культурный имидж страны на мировой арене. Это режиссеры, архитекторы, художники, кинооператоры, украинские дизайнеры, музыканты, креативщики, организаторы фестивалей, люди, которые борются за сохранение культурного наследия (включая здания эпохи модернизма и мозаики) и другие", – написал Лерос.

Он также отметил, что благодаря этим сферам и людям мир получает положительный месседж об Украине.

Кроме того Лерос баллотируется в Верховную Раду №23 по списку партии "Слуга народа".

Напомним, в Киеве презентовали запуск полностью разукрашенного состава метро. Куратором проекта CityArt был Гео Лерос.