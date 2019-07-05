Внештатным советником Зеленского назначен экс-глава офиса реформ при Минобороны

Президент Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником предпринимателя, бывшего главу проектного офиса реформ при Министерстве обороны Андрея Загороднюка.\r\nОб этом говорится в указе №488 от 5 июля, передают Українськi Новини.\r\nЗагороднюк - руководитель компании "Дискавери Буровое оборудование".\r\nКак сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский уволил Руслана Стефанчука с должности советника Президента и назначил его представителем Президента в Верховной Раде.\r\nРанее Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником режиссера, куратора и основателя международного артистического проекта Art United Us Гео Лероса. Лерос отреагировал на назначение на своей странице в Facebook: пишет, что будет инициировать серию встреч Зеленского с людьми искусства.\r\nТакже Зеленский назначил заместителем главы Администрации Президента Алексея Гончарука. Раньше он был управляющим партнером юридической фирмы Constructive Lawyers, а также был советником экс-министра экологии и природных ресурсов.