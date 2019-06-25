Президент Владимир Зеленский уволил Руслана Стефанчука с должности советника Президента и назначил его представителем Президента в Верховной Раде.

Об этом говорится в указах №451 и №452 от 25 июня, передают Українські Новини.

Указом №451 Зеленский уволил Стефанчука с должности советника Президента, а вторым указом назначил его представителем Президента в парламенте.

"Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича Представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины", - говорится в указе №452.

Как сообщали Українські Новини, 21 мая указом №312 Зеленский назначил советником Президента - представителем Президента в Раде Стефанчука.

Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Ирина Венедиктова, Давид Арахамия и Галина Янченко возглавили список политической партии "Слуга народа" на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады, которые состоятся 21 июля.

Ранее Стефанчук негативно оценивает судебную реформу бывшего Президента Петра Порошенко и считает, что она была проведена на три с минусом.