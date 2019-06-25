Президент Владимир Зеленский уволил Руслана Стефанчука с должности советника Президента и назначил его представителем Президента в Верховной Раде.\r\nОб этом говорится в указах №451 и №452 от 25 июня, передают Українські Новини.\r\nУказом №451 Зеленский уволил Стефанчука с должности советника Президента, а вторым указом назначил его представителем Президента в парламенте.\r\n"Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича Представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины", - говорится в указе №452.\r\nКак сообщали Українські Новини, 21 мая указом №312 Зеленский назначил советником Президента - представителем Президента в Раде Стефанчука.\r\nДмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Ирина Венедиктова, Давид Арахамия и Галина Янченко возглавили список политической партии "Слуга народа" на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады, которые состоятся 21 июля.\r\nРанее Стефанчук негативно оценивает судебную реформу бывшего Президента Петра Порошенко и считает, что она была проведена на три с минусом.