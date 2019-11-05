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05 листопада 2019, вівторок, 16:44 13
Силові структури 2019-11-05T16:56:43+02:00
Українські Новини
П'яти топ-чиновникам Міноборони ДБР повідомило про підозру

П'яти топ-чиновникам Міноборони ДБР повідомило про підозру

Бронежилет, підозра, Корупція в Міноборони, ДБР
ДБР Фото: ДБР
ДБР Фото: ДБР

Після проведення розслідування, в рамках якого були проведені обшуки 26 червня в будинку колишнього помічника міністра оборони і екс-радника Президента Петра Порошенка Юрія Бірюкова, Держбюро розслідувань повідомило про підозру 5 топ-чиновників Міноборони в закупівлі неякісних бронежилетів "Корсар".

Про це на брифінгу повідомив директор ДБР Роман Труба, передають Українські Новини.

Зокрема, повідомлено про підозру начальнику головного управління Міноборони, заступникам управління та начальникам відділів.

Встановлено, що Міноборони купило 20 тис бронежилетів, вартістю 176 млн гривень, однак 7 тис бронежилетів виявилися бракованими. Збитки становили 61 млн гривень.

Труба повідомив, що в дощових умовах ці бронежилети прострілюються.

"Вони не відповідали технічним характеристикам",- сказав він.

Проводяться експертизи для встановлення остаточної суми збитку.

Як повідомляли Українські Новини, раніше науково-виробниче підприємство "Темп-3000" заявляло про зберігання вилучених Державним бюро розслідувань бронежилетів "Корсар" в неналежних умовах.

ДБР опублікувало розмови в Міноборони про закупівлю бракованих бронежилетів для армії. Браковані бронежилети, закуплені Міноборони, вилучені ДБР. Крім того, Служба безпеки України підозрює чиновників Міністерства оборони в організації постачання неякісних продуктів Збройним силам.

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