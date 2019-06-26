Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту поставки некачественных бронежилетов для Министерства обороны, в рамках которого и был проведен обыск у экс-советника Порошенко Бирюкова.\r\nОб этом на брифинге сказали директор ГБР Роман Труба и начальник Киевского теруправления бюро Роман Марчук, передают Українськi Новини.\r\nПо словам Трубы, тендер на закупку бронежилетов был проведен в начале текущего года.\r\n"Нами было установлены, что 3 из 5 бронежилетов реально простреливаются", - заявил директор ГБР.\r\nВ свою очередь, начальник Киевского бюро сообщил, что поставки некачественных бронежилетов остановлены.\r\n"Мы не допустили, чтоб некачественные бронежилеты попали к бойцам в зоне боевых действий", - отметил Марчук.\r\nРуководители ГБР отказались назвать фирму, которая выиграла тендер на поставку бронежилетов, отметив, что указанные преступные действия повлекли ущерб на 100 млн гривен.\r\nТруба подтвердил, что именно в рамках указанного уголовного дела были проведены обыски в среду, 26 июня, в доме бывшего помощника министра обороны и экс-советника Президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова.\r\nДиректор ГБР подчеркнул, что Бирюков является на данный момент не подозреваемым, а свидетелем.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в среду правоохранители провели обыски у волонтера и бывшего советника Президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова, а партия Порошенко "Европейская солидарность" назвала это политическим преследованием и попыткой реванша пророссийских сил.\r\nПорошенко назначил своим советникомБирюкова в 2014, а в 2016 уволил и назначил внештатным советником.\r\nСоветник Порошенко Бирюков называл врагами всех, кто винит в проблемах Украины ее руководство.