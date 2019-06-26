3 из 5 простреливаются: Обыски у Бирюкова связаны с некачественными бронежилетами для армии, - Труба

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту поставки некачественных бронежилетов для Министерства обороны, в рамках которого и был проведен обыск у экс-советника Порошенко Бирюкова.

Об этом на брифинге сказали директор ГБР Роман Труба и начальник Киевского теруправления бюро Роман Марчук, передают Українськi Новини.

По словам Трубы, тендер на закупку бронежилетов был проведен в начале текущего года.

"Нами было установлены, что 3 из 5 бронежилетов реально простреливаются", - заявил директор ГБР.

В свою очередь, начальник Киевского бюро сообщил, что поставки некачественных бронежилетов остановлены.

"Мы не допустили, чтоб некачественные бронежилеты попали к бойцам в зоне боевых действий", - отметил Марчук.

Руководители ГБР отказались назвать фирму, которая выиграла тендер на поставку бронежилетов, отметив, что указанные преступные действия повлекли ущерб на 100 млн гривен.

Труба подтвердил, что именно в рамках указанного уголовного дела были проведены обыски в среду, 26 июня, в доме бывшего помощника министра обороны и экс-советника Президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова.

Директор ГБР подчеркнул, что Бирюков является на данный момент не подозреваемым, а свидетелем.

Как сообщали Українськi Новини, в среду правоохранители провели обыски у волонтера и бывшего советника Президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова, а партия Порошенко "Европейская солидарность" назвала это политическим преследованием и попыткой реванша пророссийских сил.

Порошенко назначил своим советникомБирюкова в 2014, а в 2016 уволил и назначил внештатным советником.

Советник Порошенко Бирюков называл врагами всех, кто винит в проблемах Украины ее руководство.