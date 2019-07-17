Бракованные бронежилеты, закупленные Минобороны, изъяты ГБР

Государственное бюро расследований изъяло бракованные бронежилеты по делу о закупке их Министерством обороны.\r\nОб этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.\r\n"Все бракованные бронежилеты изъяты", - сказал он.\r\nПо его словам, был проведен следственный эксперимент.\r\nНазначены балистическая и химическая экспертизы, а также экспертизы для установления суммы убытков.\r\nТруба сообщил, что в результате партия из 11 тыс. некачественных бронежелетов не была поставлена в армию.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ГБР опубликовало разговоры в Минобороны о закупке бракованных бронежилетов для армии.\r\nТруда заявил, что обыски у Бирюкова связаны с некачественными бронежилетами для армии.\r\nТем временем, несмотря на скандал с бракованными бронежилетами, Турчинов сделал вид, что не понял, за что Зеленский хочет его люстрировать.