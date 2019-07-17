Бракованные бронежилеты, закупленные Минобороны, изъяты ГБР

Государственное бюро расследований изъяло бракованные бронежилеты по делу о закупке их Министерством обороны.

Об этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.

"Все бракованные бронежилеты изъяты", - сказал он.

По его словам, был проведен следственный эксперимент.

Назначены балистическая и химическая экспертизы, а также экспертизы для установления суммы убытков.

Труба сообщил, что в результате партия из 11 тыс. некачественных бронежелетов не была поставлена в армию.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР опубликовало разговоры в Минобороны о закупке бракованных бронежилетов для армии.

Труда заявил, что обыски у Бирюкова связаны с некачественными бронежилетами для армии.

Тем временем, несмотря на скандал с бракованными бронежилетами, Турчинов сделал вид, что не понял, за что Зеленский хочет его люстрировать.