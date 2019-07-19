подписаться на рассылку
25.9 26.25
28.85 29.5
˟
19 июля 2019, пятница, 20:06 182
Силовые структуры 2019-07-19T20:10:27+03:00
Українські Новини
Чиновники Минобороны организовали поставку некачественных продуктов в армию, - СБУ

Чиновники Минобороны организовали поставку некачественных продуктов в армию, - СБУ

Военные учения. Фото: пресс-служба ВСУ
Военные учения. Фото: пресс-служба ВСУ

Служба безопасности Украины подозревает чиновников Министерства обороны в организации поставок некачественных продуктов Вооруженным силам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Оперативники установили, что для формирования "неприкосновенного запаса продовольствия" Вооруженных Сил, коммерческая структура поставила почти 180 тонн мясных консервов общей стоимостью более 15 млн гривен.

После установления непригодности поставленной партии продуктов к употреблению, для избежания ответственности должностные лица Вооруженных Сил вступили в сговор с предпринимателем для замены пищевой продукции на качественную, а непригодные для употребления консервы чиновники планировали использовать для питания личного состава в армии, в частности, в районе проведения операции объединенных сил.

В ходе спецоперации сотрудники СБУ предупредили об угрозе причинения вреда жизни и здоровью военнослужащих, а также зафиксировали факт растраты бюджетных средств оборонной сферы в особо крупных размерах.

На данный момент продолжаются следственные действия на территории военных частей, в офисных и складских помещениях коммерсантов, причастных к противоправной деятельности.

Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, начатого по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса, за совершение которого предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщали Українськi Новини, Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал 22 компании на общую сумму в 869,266 млн гривен за согласованные антиконкурентные действия во время проведения Министерством обороны тендеров на закупки услуг питания для военнослужащих.

Также ГБР опубликовало разговоры в Минобороны о закупке бракованных бронежилетов для армии. Бракованные бронежилеты, закупленные Минобороны, изъяты ГБР.

Больше новостей о: Продукты ВСУ Поставки Служба безопасности Украины Министерство обороны Украины

Архив
Новости
Выборы под угрозой: работники ОИК на 207 округе пожаловались на незаконные обыски, - СМИ 21:46
В Украине начали разрабатывать "космолет" 21:43
Водитель Daewoo выехал на встречку возле метро в Киеве и погиб, образовалась огромная пробка 21:14
Кандидат от "Слуги народа" Куницкий незаконно участвует в парламентских выборах, - Марунич 21:10
СНБО готовится к заседанию по вопросам энергобезопасности 21:01
больше новостей
Жара "перевалит" за +33: синоптик дала прогноз до конца недели и на день выборов 06:01 Карта
Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсий 06:40
Европу накроет аномальная жара до +40: синоптик дала прогноз на неделю и избирательный уикенд 06:01 Карта
НАБУ проводит обыски в спортклубе "5 элемент" в Киеве 10:00
Рейтинг "Платформы" Бойко все так же в 7 раз больше рейтинга ОБ Ахметова 06:17
больше новостей
Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента. Фото: Страна
Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента: он сел на галерке 22:38
Ярош Зеленскому - "люстраторко" у вас не выросло, чтоб делать люстрацию 13:07
Предыдущая власть так и не смогла подчинить себе Окружной админсуд Киева, - эксперты 13:33
Гриневич в июне получила премий и надбавок почти в пять раз больше оклада 06:15 Документ
НАБУ проводит обыски в помещениях "Богдан Моторс" по делу о коррупции в оборонной сфере 12:35
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok