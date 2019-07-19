Чиновники Минобороны организовали поставку некачественных продуктов в армию, - СБУ

Служба безопасности Украины подозревает чиновников Министерства обороны в организации поставок некачественных продуктов Вооруженным силам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Оперативники установили, что для формирования "неприкосновенного запаса продовольствия" Вооруженных Сил, коммерческая структура поставила почти 180 тонн мясных консервов общей стоимостью более 15 млн гривен.

После установления непригодности поставленной партии продуктов к употреблению, для избежания ответственности должностные лица Вооруженных Сил вступили в сговор с предпринимателем для замены пищевой продукции на качественную, а непригодные для употребления консервы чиновники планировали использовать для питания личного состава в армии, в частности, в районе проведения операции объединенных сил.

В ходе спецоперации сотрудники СБУ предупредили об угрозе причинения вреда жизни и здоровью военнослужащих, а также зафиксировали факт растраты бюджетных средств оборонной сферы в особо крупных размерах.

На данный момент продолжаются следственные действия на территории военных частей, в офисных и складских помещениях коммерсантов, причастных к противоправной деятельности.

Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, начатого по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса, за совершение которого предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщали Українськi Новини, Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал 22 компании на общую сумму в 869,266 млн гривен за согласованные антиконкурентные действия во время проведения Министерством обороны тендеров на закупки услуг питания для военнослужащих.

Также ГБР опубликовало разговоры в Минобороны о закупке бракованных бронежилетов для армии. Бракованные бронежилеты, закупленные Минобороны, изъяты ГБР.