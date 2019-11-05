Антикорсуд відмовився встановити строки розслідування справи проти Головіна

Вищий антикорупційний суд відмовився встановити строки розслідування у справі колишнього начальника Головного управління Нацполиции в Одеській області Дмитра Головіна, який підозрюється в розкраданні партії сигарет на 50 млн гривень.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Адвокат звернувся до суду з клопотанням про встановлення процесуальних строків по справі. На його думку, справа розслідується два роки і за цей час можливо було завершити всі процесуальні дії.

Адвокат зазначив, що за цей час можна було провести одночасний допит підозрюваних, огляд предметів, які вилучалися в ході досудового розслідування; вирішити питання щодо зберігання речових доказів; встановити значення речових доказів у кримінальному провадженні; призначити почеркознавчу експертизу; провести допитів свідків - працівників ГУНП в Одеській області; провести процесуальні дії з використанням механізмів міжнародного співробітництва; проаналізувати електронні носії інформації, вилучені в ході обшуку. Однак 28 жовтня суд відмовив у задоволенні клопотання.

Як повідомляли Українські Новини, у фігуранта справи голови одеської поліції суд заарештував мотоцикл Harley-Davidson і будинок. Також Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно Головіна.

Раніше підозрюваного у справі Головіна бізнесмена заарештували з заставою в 2,5 млн гривень. Крім того, підозрюваний у корупції екс-начальник поліції не задекларував 2 квартири і машину.