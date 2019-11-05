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05 листопада 2019, вівторок, 11:33 13
Суспільство 2019-11-05T12:45:02+02:00
Українські Новини
У Києві відкрили одну зі станцій метро, але пошуки вибухівки ще тривають

У Києві відкрили одну зі станцій метро, але пошуки вибухівки ще тривають

Метро, Київський метрополітен, Майдан Незалежності, Мінування, Палац спорту
Метрополітен. Фото: Facebook/КП
Метрополітен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Комунальне підприємство "Київський метрополітен", після того як вранці закрилися дві центральні станції в столиці через анонімне повідомлення, відкрило станцію "Майдан Незалежності" після перевірки повідомлення про замінування.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КП, передають Українські Новини.

"Увага! Станція "Майдан Незалежності" перевірена, вибухонебезпечні предмети не виявлені і (станція) відкрита для пасажирів", - сказано в ньому.

На станції "Палац спорту" триває перевірка.

Про відкриття станції стане відомо після завершення роботи правоохоронців.

Як повідомляли Українські Новини, 1 листопада "Київський метрополітен" закривав станції "Театральна" та "Хрещатик" через повідомлення про мінування.

Нагадаємо, на станції "Золоті ворота" проводяться ремонтні роботи, які закінчаться майже через рік. У зв'язку з цим, графік входу на станцію зміниться, і вона не буде працювати з певного часу вранці по буднях.

Також користувачів жетонів у київському метрополітені залишилося тільки 13% і українці масово переходять на електронні квитки (QR-квитки). Згідно з повідомленням, до зимових свят QR-квиток для разових поїздок повністю замінить застарілий пластик.

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