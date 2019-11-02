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02 ноября 2019, суббота, 17:37 144
Транспорт 2019-11-02T17:38:57+02:00
Українські Новини
В воскресенье метрополитен ограничит три центральные станции

В воскресенье метрополитен ограничит три центральные станции

Метро, Киевский метрополитен, Дворец Спорта, Олимпийская, Динамо Киев, Льва Толстого
Метро. Фото: Faceboоk/КП
Метро. Фото: Faceboоk/КП "Киевский метрополитен"

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" намерено ограничить работу станций "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" в связи с проведением футбольного матча "Динамо" (Киев) - "Львов"(Львов) в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" в воскресенье, 3 ноября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы метрополитена, передают Українськi Новини.

"Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в нем.

Отмечается, что механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Как сообщали Українськi Новини, 20 октября Киевский метрополитен намеревался ограничить работу станций "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" из-за футбольного матча "Динамо" (Киев) - "Александрия"(Александрия).

Также появился новый график работы станции "Золотые ворота". Напомним, в киевском метро рассказали, сколько украинцев еще пользуются жетонами.

Больше новостей о: Метро Киевский метрополитен Дворец Спорта Олимпийская Динамо Киев Льва Толстого

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