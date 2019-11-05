Две центральные станции метро полностью закрыли из-за минирования

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станции "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта" из-за анонимного сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении КП в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Внимание! Станции "Майдан Незалежности", "Дворец спорта" и соответствующие пересадки закрыты. Поступил анонимный звонок о минировании", - сказано в нем.

Сейчас на станциях проводится проверка.

Как сообщали Українськi Новини, 1 ноября "Киевский метрополитен" закрывал станции "Театральная" и "Крещатик" из-за сообщения о минировании.

Напомним, на станции "Золотые ворота" проводятся ремонтные работы, которые закончатся почти через год. В связи с этим, график входа на станцию изменится, и она не будет работать с определенного времени утром по будням.

Также пользователей жетонов в киевском метрополитене осталось только 13% и украинцы массово переходят на электронные билеты (QR-билеты). Согласно сообщению, к зимним праздникам QR-билет для разовых поездок полностью заменит устаревший пластик.