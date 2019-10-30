В киевском метро рассказали, сколько украинцев еще пользуются жетонами

Пользователей жетонов в киевском метрополитене, который в среду изменит работу, осталось только 13% и украинцы массово переходят на электронные билеты (QR-билеты).

Об этом говорится в сообщении Киевского метрополитена в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня пользователей жетонов в метрополитене осталось только 13%. И совсем скоро эта цифра изменится на ноль", - заявили в пресс-службе метро Киева.

Согласно сообщению, к зимним праздникам QR-билет для разовых поездок полностью заменит устаревший пластик.

"Поэтому держаться за прошлое не имеет смысла. Уже сегодня можно пользоваться электронным билетом, а при его пополнении на 50 поездок получить стоимость каждой 6,5 грн", - настаивают в метрополитене.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве отложили запуск электронного билета, жетоны и талоны пока остаются. Также в Киеве на десяти станциях метро перестали продавать и пополнять "зеленые карты".

Тем временем возле метро "Вокзальная" регулярно образовываются огромные очереди за жетонами.