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05 листопада 2019, вівторок, 10:50 6
Фінанси 2019-11-05T10:54:52+02:00
Українські Новини
Курс долара і євро обвалився в обмінниках

Курс долара і євро обвалився в обмінниках

Курс валют, курс долара, курс євро

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 4 листопада на 6,07 коп. до 24,9152 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,50 коп. до 24,6042 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 2,34 коп. до 27,3348 UAH/EUR, курс продажу знизився на коп. до 8,00 27,7994 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,6042 24,9152 27,3348 27,7994 3,53 3,97
Максимальний 24,7300 25,3000 27,5000 28,2000 3,81 5,00
Мінімальний 24,1000 24,7900 27,0000 27,5500 3,00 3,83

Як повідомляли Українські Новини, російський рубль у київських обмінниках подорожчав в понеділок. Також курс долара та євро в обмінниках підскочив на початку тижня.

Крім того, американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року.

Тим часом, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 листопада, на 5,99 коп. до 24,7980 UAH/USD.

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