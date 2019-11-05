Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ

Хотя на межбанковском валютном рынке гривна подорожала, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 ноября, на 5,99 коп. до 24,7980 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 ноября, на 8,10 коп. до 24,7381 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3203,6902 100 долларов США 2479,8021 100 швейцарских франков 2510,6281 1000 иен 228,807 10 российских рублей 3,8728 100 евро 2766,9632

Как сообщали Українські Новини, российский рубль в киевских обменниках подорожал в понедельник. Также курс доллара и евро в обменниках подскочил в начале недели.

Кроме того, американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.

Тем временем НБУ продолжает скупать валюту на межбанке, а дефицит текущего счета платежного баланса в сентябре составил 7,4% от валого внутреннего продукта.