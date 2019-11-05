подписаться на рассылку
24.55 24.9
27.2 27.8
˟
05 ноября 2019, вторник, 05:55 2383
Финансы 2019-11-05T05:55:01+02:00
Українські Новини
Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ

Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ

Курс гривны, НБУ, Курс валют, Официальный курс, курс рубля, курс доллара, Курс евро, курс швейцарских франков, курс иен, курс фунтов стерлингов
Гривны.
Гривны.

Хотя на межбанковском валютном рынке гривна подорожала, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 ноября, на 5,99 коп. до 24,7980 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 ноября, на 8,10 коп. до 24,7381 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3203,6902
100 долларов США 2479,8021
100 швейцарских франков 2510,6281
1000 иен 228,807
10 российских рублей 3,8728
100 евро 2766,9632

Как сообщали Українські Новини, российский рубль в киевских обменниках подорожал в понедельник. Также курс доллара и евро в обменниках подскочил в начале недели.

Кроме того, американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.

Тем временем НБУ продолжает скупать валюту на межбанке, а дефицит текущего счета платежного баланса в сентябре составил 7,4% от валого внутреннего продукта.

Больше новостей о: Курс гривны НБУ Курс валют Официальный курс курс рубля курс доллара Курс евро курс швейцарских франков курс иен курс фунтов стерлингов

Архив
Новости
Луценко не хотел чистить Генпрокуратуру, - Йованович 08:59
НБУ в октябре пополнил резервы на межбанке на $200 млн 08:55
BMW влетело в дерево в Киеве: два человека попали в больницу с тяжелыми травмами 08:29
Пенсионный фонд выплатил субсидии за сентябрь: сколько получили пенсионеры 06:20 Инфографика
Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ 05:55
больше новостей
Потеплеет до +20 и зальет дождями: прогноз погоды в Украине на начало недели 13:19 Карта
Россия семь раз проигнорировала требование Украины по возвращению кораблей 15:32
Отмена акциза на автомобили: что предлагают депутаты 23:56
Потеплеет до +21 и пройдут дожди: прогноз погоды на вторник 13:33 Карта
У Богдана опровергли информацию о драке между ним и Бакановым с выбитыми зубами 13:01
больше новостей
ГПУ уволила следователя, расследовавшего дело Богдана 19:13
Непродуманные шаги ведут к ухудшению инвестиционной привлекательности Украины, - политолог 17:49
Украина будет членом НАТО, - Столтенберг 20:32
НАБУ не будет обращаться в суд для ареста имущества Гладковского 16:29
Журналист Бабченко покинул Украину 14:21
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok