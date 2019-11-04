Зеленський пообіцяв знайти і покарати всіх замовників вбивства Гандзюк

Сьогодні, 4 листопада, у річницю смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк, Президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх замовників нападу на неї. Про це Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.

Так, Зеленський написав, що всі замовники нападу будуть знайдені і покарені.

"Рік без Катерини Гандзюк. Всі замовники будуть знайдені і покарані. Обіцяю", - написав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, 4 листопада, в річницю смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк, у Києві біля Офісу Президента на вулиці Банковій ввечері пройшла акція "Рік без Каті". Учасники акції прийшли з вимогою справедливого розслідування вбивства Катерини Гандзюк.

Раніше за вбивство активістки Гандзюк суд засудив до 3-6,5 років в'язниці 5 екс-учасників АТО. А ще одного підозрюваного у справі про вбивство Гандзюк шукають СБУ та Інтерпол.

31 липня 2018 року в центрі Херсона Гандзюк облили сірчаною кислотою. Пізніше правоохоронці встановили п'ятьох осіб, причетних до скоєння злочину. Серед них - організатор, посібники, виконавець і водій. Через кілька місяців боротьби, 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні від отриманих ран.