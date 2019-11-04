підписатися на розсилку
24.65 24.95
27.25 27.8
˟
04 листопада 2019, понеділок, 22:18 11
Президент 2019-11-04T22:30:09+02:00
Українські Новини
Зеленський пообіцяв знайти і покарати всіх замовників вбивства Гандзюк

Зеленський пообіцяв знайти і покарати всіх замовників вбивства Гандзюк

Катерина Гандзюк, Володимир Зеленський, вбивство Катерини Гандзюк
Катерина Гандзюк. Фото: Facebook/Катерина Гандзюк
Катерина Гандзюк. Фото: Facebook/Катерина Гандзюк

Сьогодні, 4 листопада, у річницю смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк, Президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх замовників нападу на неї. Про це Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.

Так, Зеленський написав, що всі замовники нападу будуть знайдені і покарені.

"Рік без Катерини Гандзюк. Всі замовники будуть знайдені і покарані. Обіцяю", - написав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, 4 листопада, в річницю смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк, у Києві біля Офісу Президента на вулиці Банковій ввечері пройшла акція "Рік без Каті". Учасники акції прийшли з вимогою справедливого розслідування вбивства Катерини Гандзюк.

Раніше за вбивство активістки Гандзюк суд засудив до 3-6,5 років в'язниці 5 екс-учасників АТО. А ще одного підозрюваного у справі про вбивство Гандзюк шукають СБУ та Інтерпол.

31 липня 2018 року в центрі Херсона Гандзюк облили сірчаною кислотою. Пізніше правоохоронці встановили п'ятьох осіб, причетних до скоєння злочину. Серед них - організатор, посібники, виконавець і водій. Через кілька місяців боротьби, 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні від отриманих ран.

Більше новин про: Катерина Гандзюк Володимир Зеленський вбивство Катерини Гандзюк

Архів
Новини
ЦВК буде транслювати свої засідання онлайн 23:33
У "Нафтогазі" розкрили деталі нового позову проти "Газпрому" 23:08
У Донецькій області десятки тисяч жителів залишаться без води: причини і терміни 22:43
Зеленський пообіцяв знайти і покарати всіх замовників вбивства Гандзюк 22:18
МВФ не дасть транш Україні, поки Коломойський не поверне виведені з країни гроші, - ЗМІ 21:56
більше новин
Журналіст Бабченко покинув Україну 14:21
Включення транспортних витрат у "Роттердам+" обґрунтовано, - Котко 13:56
В "Укрлендфармінг" розповіли, як окупити інвестиції в системи контролю лише за рік 14:19
Борги "Яблуневого Дару" виставлені на торги, - адвокат 11:00
За Зеленського схеми в енергетиці нікуди не поділися, - Землянський 09:59
більше новин
ГПУ звільнила слідчого, який розслідував справу Богдана 19:13
Україна буде членом НАТО, - Столтенберг 20:31
Ірина Луценко вирішила припинити повноваження депутата Ради, - ЗМІ 21:26
У Богдана спростували інформацію про бійку між ним і Бакановим з вибитими зубами 13:01
У Донецькій області десятки тисяч жителів залишаться без води: причини і терміни 22:43
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok