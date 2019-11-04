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04 ноября 2019, понедельник, 08:13 83
Политика 2019-11-04T08:22:01+02:00
Українські Новини
Сегодня годовщина смерти Гандзюк

Сегодня годовщина смерти Гандзюк

Убийство Катерины Гандзюк, Екатерина Гандзюк, Дело Гандзюк
Активистка Екатерина Гандзюк. Фото: inforesist.org
Активистка Екатерина Гандзюк. Фото: inforesist.org

4 ноября 2019 годовщина смерти исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

31 июля 2018 года в центре Херсона Гандзюк облили серной кислотой. Позже правоохранители установили пятерых человек, причастных к совершению преступления. Среди них - организатор, пособники, исполнитель и водитель.

Трое участников преступления, которые не были исполнителями и организаторами, а именно водитель и пособники, - пошли на сотрудничество со следствием и дали показания.

4 ноября 2018 года ативистка умерла в больнице от полученных ран.

Как сообщали Українські Новини, СБУ открыла уголовное производство в отношении сотрудников Главного управления Национальной полиции в Херсонской области из-за халатности при расследовании убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Ранее за убийство активистки Гандзюк суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО. 


Кроме того, еще одного подозреваемого в деле об убийстве Гандзюк ищут СБУ и Интерпол

Тем временем, Заместитель начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Богдан Тиводар заявил, что есть основания полагать, что виновные в смерти исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк в скором времени будут привлечены к ответственности.

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