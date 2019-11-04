Годовщина смерти Гандзюк: в Киеве сотни людей пришли на акцию "Год без Кати"

Акция "Год без Кати" в Киеве. Фото: Главком

Акция "Год без Кати" в Киеве. Фото: Главком

Сегодня, 4 ноября, в годовщину смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, в Киеве возле Офиса Президента на улице Банковой вечером проходит акция "Год без Кати". Об этом сообщает Главком.

Так, сообщается, что участники акции пришли с требованием справедливого расследования убийства Екатерины Гандзюк.

Отмечается, что на акцию пришли сотни людей.

Акция "Год без Кати" в Киеве

Акции "Год без Кати" пройдут в 40 городах Украины и мира.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Гандзюк облили серной кислотой. Позже правоохранители установили пятерых человек, причастных к совершению преступления. Среди них - организатор, пособники, исполнитель и водитель.

Трое участников преступления, которые не были исполнителями и организаторами, а именно водитель и пособники, - пошли на сотрудничество со следствием и дали показания.

4 ноября 2018 года ативистка умерла в больнице от полученных ран.

Тем временем за убийство активистки Гандзюк суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО.

Кроме того, еще одного подозреваемого в деле об убийстве Гандзюк ищут СБУ и Интерпол.