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04 ноября 2019, понедельник, 19:55 155
Общество 2019-11-04T20:51:25+02:00
Українські Новини
Годовщина смерти Гандзюк: в Киеве сотни людей пришли на акцию "Год без Кати"

Годовщина смерти Гандзюк: в Киеве сотни людей пришли на акцию "Год без Кати"

Акция протеста, Убийство Катерины Гандзюк, Екатерина Гандзюк
Акция
Акция "Год без Кати" в Киеве. Фото: Главком

Сегодня, 4 ноября, в годовщину смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, в Киеве возле Офиса Президента на улице Банковой вечером проходит акция "Год без Кати". Об этом сообщает Главком.

Так, сообщается, что участники акции пришли с требованием справедливого расследования убийства Екатерины Гандзюк.

Отмечается, что на акцию пришли сотни людей.

Акция Акция "Год без Кати" в Киеве

Акции "Год без Кати" пройдут в 40 городах Украины и мира.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Гандзюк облили серной кислотой. Позже правоохранители установили пятерых человек, причастных к совершению преступления. Среди них - организатор, пособники, исполнитель и водитель.

Трое участников преступления, которые не были исполнителями и организаторами, а именно водитель и пособники, - пошли на сотрудничество со следствием и дали показания.

4 ноября 2018 года ативистка умерла в больнице от полученных ран.

Тем временем за убийство активистки Гандзюк суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО. 

Кроме того, еще одного подозреваемого в деле об убийстве Гандзюк ищут СБУ и Интерпол

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