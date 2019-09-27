Криминального авторитета, подозреваемого в убийстве Гандзюк, ищут СБУ и Интерпол

Служба безопасности Украины совместно с Интерполом разыскивает Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в организации нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Служба безопасности Украины в тесном сотрудничестве с Интерполом осуществляет международный розыск подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина", - сказано в нем. СБУ под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры было собрано достаточно доказательств и сообщено о подозрении Алексею Левину и главе Херсонского областного совета Владиславу Мангер.

Кроме этого, следователями СБУ продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по возможной причастности других лиц к заказу нападения на Гандзюк.

Как сообщали Українськi Новини, 15 августа адвокат Мурашкин, защищающий председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения на Гандзюк, заявил, что Левин был задержан в одной из стран Европейского Союза и отпущен после допроса. Адвокат утверждает, что европейские правоохранители позволили своим украинским коллегам провести беседу с подозреваемым и предложили подать запрос на его экстрадицию.

Однако, по словам Мурашкина, СБУ сообщила, что не будет подавать документы на его экстрадицию. В результате задержавшая сторона была вынуждена отпустить Левина на свободу.

11 февраля Генпрокуратура сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк. 4 декабря 2018 года правоохранители заочно сообщили Левину в причастности к убийству Гандзюк.

По данным следствия, он был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку. 31 июля 2018 года в центре Херсона преступники облили Гандзюк серной кислотой, а 4 ноября она скончалась в больнице.