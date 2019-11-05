Пенсійний фонд виплатив субсидії за вересень: скільки отримали пенсіонери

У той час як правила отримання субсидій змінили,

Про це йдеться на сторінці Пенсійного фонду в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"У жовтні 2019 Пенсійний фонд України забезпечив виплату житлових субсидій пенсіонерам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі за вересень 2019 року", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, субсидії готівкою отримали 660,9 тисяч осіб. На відповідні виплати було спрямовано 155,1 млн гривень.

Інфографіка: Пенсійний фонд/Facebook

Раніше Українські Новини писали, як отримати субсидію через інтернет і не стояти в чергах. Також сім'ї, які отримують субсидію, будуть платити за комуналку більше, а українці перевіряють, чи не відібрали субсидії.

Крім того, Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій та субсидій.

Тим часом прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в 2019 році субсидії не зменшуватимуть.