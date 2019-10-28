подписаться на рассылку
24.8 25.2
27.45 28.05
˟
28 октября 2019, понедельник, 08:00 1419
Кабмин 2019-10-28T08:00:26+02:00
Українські Новини
Субсидии в 2019 году уменьшать не будут, - премьер-министр Гончарук

Субсидии в 2019 году уменьшать не будут, - премьер-министр Гончарук

Отопительный сезон, Субсидии, Алексей Гончарук
Алексей Гончарук. Фото: facebook.com/PMHoncharuk
Алексей Гончарук. Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Кабинет министров Украины не будет уменьшать субсидии в этом году в течение отопительного сезона. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем видеоблоге "Чашка премьера".

Также Гончарук заверил, что не планируется менять принцип оформления субсидий.

"Субсидии уменьшены в этом году точно не будут и этот отопительный сезон все те, кто их оформил, пройдут на тех условиях, которые уже оформлены. И принцип оформления субсидий также не изменится и в следующем году", - сказал премьер-министр.

Он уточнил, что те семьи, которые получают меньшие доходы, а следовательно требуют от государства большего защиты, будут получать большие субсидии.

"Мы подтверждаем наше намерение достичь показателя, чтобы в среднем семья тратила не больше 15% от совокупного дохода на коммунальные услуги. В рамках этого показателя мы и будем держаться", - резюмировал Гончарук.

Раньше Українські Новини писали, как получить субсидию через интернет и не стоять в очередях. Тем временем Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий.

Больше новостей о: Отопительный сезон Субсидии Алексей Гончарук

Архив
Новости
Снять вопрос физлиц-предпринимателей: Милованов предложил отменить ЕСВ и снизить налог на доходы 09:36
За прошлую неделю акции МХП снизились на 3,8% 09:29
В Китае произошло мощное землетрясение, толчки вызвали панику у людей 09:23
"Дарница" начала проводить экскурсии по своим предприятиям 09:01
В Киеве в кафе на Гидропарке ночью произошел взрыв и пожар 09:00
больше новостей
Морозные снегопады обрушатся на Украину: прогноз погоды на неделю и начало ноября 14:49 Карта
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий: сколько получат украинцы 15:29 Инфографика
Зеленский собрался ставить Коломойскому ультиматум 15:11
Оружие убери, ты мне ультиматумы ставить не можешь: Зеленский устроил скандал в Золотом 16:40
В Кривом Роге суд вынес приговор мужчине за футболку с символикой СССР 08:42
больше новостей
Янина Соколова. Скриншот видео youtube.com/Yanina Sokolova
Обращение Янины Соколовой к Зеленскому после его скандальных заявлений о добровольцах подорвало сеть 20:35
В Кривом Роге суд вынес приговор мужчине за футболку с символикой СССР 08:42
Николай Полозов. Скриншот:
Россия не отдает Украине корабли из-за их технического состояния, - адвокат 16:25
Оружие убери, ты мне ультиматумы ставить не можешь: Зеленский устроил скандал в Золотом 16:40
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий: сколько получат украинцы 15:29 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok