Гривня обвалилася у вівторок: офіційний курс валют НБУ

Хоча на міжбанківському валютному ринку гривня подорожчала, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 листопада, на 5,99 коп. до 24,7980 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 листопада, на 8,10 до 24,7381 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3203,6902 100 доларів США 2479,8021 100 швейцарських франків 2510,6281 1000 ієн 228,807 10 російських рублів 3,8728 100 євро 2766,9632

Як повідомляли Українські Новини, російський рубль у київських обмінниках подорожчав у понеділок. Також курс долара та євро в обмінниках підскочив на початку тижня.

Крім того, американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року.

Тим часом НБУ продовжує скуповувати валюту на міжбанку, а дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у вересні становив 7,4% від валого внутрішнього продукту.