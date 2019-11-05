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05 листопада 2019, вівторок, 05:55 5
Фінанси 2019-11-05T05:55:02+02:00
Українські Новини
Гривня обвалилася у вівторок: офіційний курс валют НБУ

Гривня обвалилася у вівторок: офіційний курс валют НБУ

НБУ, Курс валют, курс рубля, Курс евро, курс долара, курс гривні, Офіційний курс, курс швейцарських франків, Курс фунтів стерлінгів, курс ієн
Гривні.
Гривні.

Хоча на міжбанківському валютному ринку гривня подорожчала, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 листопада, на 5,99 коп. до 24,7980 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 листопада, на 8,10 до 24,7381 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3203,6902
100 доларів США 2479,8021
100 швейцарських франків 2510,6281
1000 ієн 228,807
10 російських рублів 3,8728
100 євро 2766,9632

Як повідомляли Українські Новини, російський рубль у київських обмінниках подорожчав у понеділок. Також курс долара та євро в обмінниках підскочив на початку тижня.

Крім того, американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року.

Тим часом НБУ продовжує скуповувати валюту на міжбанку, а дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у вересні становив 7,4% від валого внутрішнього продукту.

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