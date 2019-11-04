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04 листопада 2019, понеділок, 19:07 124
Силові структури 2019-11-04T21:30:04+02:00
Українські Новини
На Донеччині через потужний обстріл бойовиків школу терміново евакуювали в бомбосховище

На Донеччині через потужний обстріл бойовиків школу терміново евакуювали в бомбосховище

війна на Донбасі, Укриття, Бомбосховище
Бомбосховище. Фото: acc.cv.ua
Бомбосховище. Фото: acc.cv.ua

На околиці Новотошковского сепаратисти застосували весь спектр озброєнь-починаючи від стрілецької зброї до мінометів різних калібрів і артилерії калібру 122 мм. Дітей, які перебували у школі, евакуювали в бомбосховище. Про це повідомляє штаб ООС.

За даними штабу, жертв серед цивільного населення немає. Після закінчення обстрілу навчання продовжилося.

Протягом поточної доби сепаратисти 16 разів порушили режим припинення вогню.

"Противник обстріляв позиції наших підрозділів з забороненого мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 і 120 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

зокрема 6 обстрілу позицій сил ЗСУ сепаратисти здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" і 10 обстрілу - в районі відповідальності угруповання "Схід". Протягом доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Щодо ситуації на ділянці розведення №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганській області. Там відбувається технічне обстеження, розмінування доріг та узбіч, очищення місцевості, забрудненій вибухонебезпечними предметами (за графіком заходи триватимуть до 9 листопада).

Як повідомляли Українські Новини, командування операції заявило, що в жовтні на Донбасі вбито 33 бойовика, 63 поранені. Тим часом більшість українців проти припинення військових дій і визнання "ДНР" і "ЛНР".

Також ООС вважає, що ніякої загрози через розведення військ для місцевого населення не існує.

Тим часом, бойовики 15 раз обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) 2 листопада, двоє українських військовослужбовців поранені.

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