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04 листопада 2019, понеділок, 15:22 9
Зовнішня політика 2019-11-04T16:45:02+02:00
Українські Новини
Естонія підтримала членство України в НАТО та Євросоюзі

Естонія підтримала членство України в НАТО та Євросоюзі

Україна, Естонія

Естонія підтримує повноцінне приєднання України до Євросоюзу і НАТО. Про це заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу на прес-конференції в Києві, передає "Європейська правда".

"Естонія - відданий друг України і підтримує повне її приєднання до політичної родині Європейського Союзу і НАТО, грунтуючись на відповідних реформи і трансформації в країні", - додав міністр.

Він нагадав, що Естонія стала першою з країн ЄС, яка заявила про невизнання російських паспортів, виданих на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Він окремо підкреслив, що Естонія ніколи не визнає незаконною анексії Криму Росією і регіонів сходу України і підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

"Росія - агресор, а Україна - жертва агресії. Саме так необхідно розглядати цю ситуацію. І ми готові до поглиблення співпраці в питаннях безпеки", - сказав міністр.

Як повідомляли Українські Новини, Естонія запровадила плату для громадян України за довгострокові в'їзні візи з 1 листопада.

Раніше глава МВС Естонії хотів домогтися скасування безвиза для українців. В уряді припустили, що як тільки Україна отримає безвізовий режим з ЄС, вона стане "троянським конем".Також у столиці Естонії Талліні хочуть ввести туристичний податок. Тим часом за два роки "безвиза" з Євросоюзом ним скористалися більше 2 млн українців.

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