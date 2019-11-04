Записувати за лектором – поганий спосіб: психолог порадив, як вести конспекти

Чверть навчального сезону позаду, школярі повернулися після осінніх канікул до школи, охорону яких у Києві посилять, а студенти неспішно наближаються до сесії. Проте знати, як ефективно вести конспекти, щоб вони стали в пригоді в найважливіший момент, актуально всім учням. Про те, як зробити конспекти кращими, розповідає у своєму Facebook психолог Павло Зигмантович.

Отже, головна помилка при конспектуванні – це записувати диктант за викладачем. Це найгірший спосіб.

Допомогли довести це американські психологи. Вони перевірили відразу два варіанти, запросивши студентів послухати коротку лекцію про гальма в автомобілі (тривалість — 12 хвилин).

Одній групі вони запропонували просто чисті аркуші паперу (для звичайного конспекту). Це була контрольна група. Другій групі вони роздали опорний конспект лекції — основні поняття, розділи тощо. Третій групі видали листи зі схемами цих самих гальм — що з чого складається, як працює (в якій послідовності) і т. д.

Важливо зазначити, що всі три групи нотатки робили — на тому, що їм видали.

Після лекції у них все забрали і на півгодини відволікли тестом на іншу тему. Ну а потім стали питати про матеріал лекції.

Зрозуміло, контрольна група (звичний конспект) показала найгірший результат. Вони запам'ятали досить мало. Найкраще себе показала група, у якої був опорний план лекції. Але найвищі показники були у тих, хто отримав схеми і конспектували на них. Вони краще розуміли лекцію і краще її пам'ятали.

Звідси психолог робить висновок — якщо викладач може видати студентам опорний конспект лекції і різні схеми до неї, він помітно допоможе своїм учням. Порівняно з просто лекцією, що супроводжується малюнками на дошці і/або слайдами, це буде набагато ефективніше.

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