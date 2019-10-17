Родителей школьников будут штрафовать за прогулы

Родители школьников могут заплатить серьезный штраф за систематические пропуски школьных занятий своих детей.\r\nОб этом идет речь в постановлении Кабинета министров № 684, передает РБК.\r\nВ документе сказано, что при отсутствии учеников, которые не достигли совершеннолетия, на учебных занятиях в течение 10 рабочих дней подряд по неизвестным причинам или без уважительных причин, учебное заведение безотлагательно обязано предоставить информацию службе по делам детей, а те (по необходимости) – уведомить полицию.\r\nУточняется, что уважительной причиной отсутствия ребенка в школе является болезнь, отдых с родителями или другие семейные обстоятельства. Один из родителей обязан уведомить школьное учреждение о том, что ребенок будет отсутствовать, и предоставить письменное заявление.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЕсли ребенок не посещал уроки по причине болезни и обращался к врачу, то доказательством уважительной причины может стать медицинская справка. Если же таковой нет, то требуется заявление от отца или матери о том, что в соответствующий период ребенок находился дома под их наблюдением.\r\nЕсли ребенок систематически пропускает занятия без уважительной причины, а учебное заведение не имеет информации о том, где он находится, то по закону родителей можно привлечь к административной ответственности.\r\nТакие дела рассматривают на заседаниях суда. В первый раз суд может назначить предупреждение или штраф в размере от 850 до 1700 грн.\r\nЕсли ситуация повторится, то родителям грозит более серьезный штраф – в размере от 1700 до 5100 грн, без учета судебного сбора.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРанее Українські Новини сообщали, что изменилось в школах с 1 сентября.