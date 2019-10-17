подписаться на рассылку
24.65 25.1
26.9 27.6
˟
17 октября 2019, четверг, 12:23 1567
Общество 2019-10-17T12:24:06+03:00
Українські Новини
Родителей школьников будут штрафовать за прогулы

Родителей школьников будут штрафовать за прогулы

Школьники. Фото: pixabay
Школьники. Фото: pixabay

Родители школьников могут заплатить серьезный штраф за систематические пропуски школьных занятий своих детей.

Об этом идет речь в постановлении Кабинета министров № 684, передает РБК.

В документе сказано, что при отсутствии учеников, которые не достигли совершеннолетия, на учебных занятиях в течение 10 рабочих дней подряд по неизвестным причинам или без уважительных причин, учебное заведение безотлагательно обязано предоставить информацию службе по делам детей, а те (по необходимости) – уведомить полицию.

Уточняется, что уважительной причиной отсутствия ребенка в школе является болезнь, отдых с родителями или другие семейные обстоятельства. Один из родителей обязан уведомить школьное учреждение о том, что ребенок будет отсутствовать, и предоставить письменное заявление.

Если ребенок не посещал уроки по причине болезни и обращался к врачу, то доказательством уважительной причины может стать медицинская справка. Если же таковой нет, то требуется заявление от отца или матери о том, что в соответствующий период ребенок находился дома под их наблюдением.

Если ребенок систематически пропускает занятия без уважительной причины, а учебное заведение не имеет информации о том, где он находится, то по закону родителей можно привлечь к административной ответственности.

Такие дела рассматривают на заседаниях суда. В первый раз суд может назначить предупреждение или штраф в размере от 850 до 1700 грн.

Если ситуация повторится, то родителям грозит более серьезный штраф – в размере от 1700 до 5100 грн, без учета судебного сбора.

Ранее Українські Новини сообщали, что изменилось в школах с 1 сентября.

Больше новостей о: Школа Школьники Штрафы Прогулы

Архив
Новости
Неизвестные публично надругались над флагами Израиля и Украины в Одессе 12:31 Фото
Родителей школьников будут штрафовать за прогулы 12:23
Сегодня Рада рассмотрит законопроект о единоличной форме руководства ГБР без правок экспертов Совета Европы 12:17
Генпрокурор Рябошапка укрывает убийцу от правосудия, - депутат 12:11 Документ
Сдай коррупционера и получи вознаграждение: Рада приняла новый законопроект о доносах 12:08
больше новостей
Гривна продолжает падать: официальный курс валют на 16 октября 06:05
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют в четверг 05:55
Финансирование пенсий и субсидий: сколько Пенсионный фонд направил на выплаты 06:25 Инфографика
Владелица "скворечника" на Майдане хочет построить там еще один такой же 12:52
Посадок нет, Богдан за@бал: Пальчевский рассказал, почему разочаровался в Зеленском 16:53
больше новостей
16.10.19 12:00 Брифинг: "Президент, держи слово!" 11:15
Все незаконные решения в отношении "Барабашово" будут опротестованы прокуратурой и отменены судами, – Фельдман 17:10
Елена Лукаш
Лукаш просит ГБР расследовать возможное незаконное назначение Рябошапкой двух своих замов 17:23
Запуск производства снарядов на заводе
Диверсия в оборонке: СБУ подозревает экс-замминистра экономики в работе на российские спецслужбы 08:01
Украинцам ограничили право подавать жалобы в Большую палату Верховного Суда: закон подписан 20:39
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok