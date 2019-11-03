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03 ноября 2019, воскресенье, 17:34 660
Общество 2019-11-03T18:19:45+02:00
Українські Новини
В Херсоне уроки в школах стали по 35 минут из-за холода

В Херсоне уроки в школах стали по 35 минут из-за холода

Школа, Отопление, Батареи, Уроки

Херсонский городской совет сократил длительность уроков в школах с 4 ноября до 35 минут из-за отсутствия отопления.

Об этом Українским Новинам сообщил представитель департамента образования горсовета.

Такая мера будет действовать около 3 дней, до полного подключения школ к системе отопления.

4-6 ноября к системе отопления планируется подключить все школы, детские сады и лечебные учреждения.

Как сообщали Українські Новини, 2 августа Одесский горсовет сократил длительность уроков в школах до 35 минут из-за жары.

Тем временем, отопительный сезон стартовал: куда обращаться, если дома холодные батареи.

По состоянию на 08:30 31 октября по Украине к системам отопления было подключено 75,9% социальных объектов и 68,4% жилых домов.

Тем временем расходы на отопление можно сократить вдвое.

чсисчи

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