В Херсоне уроки в школах стали по 35 минут из-за холода

Херсонский городской совет сократил длительность уроков в школах с 4 ноября до 35 минут из-за отсутствия отопления.

Об этом Українским Новинам сообщил представитель департамента образования горсовета.

Такая мера будет действовать около 3 дней, до полного подключения школ к системе отопления.

4-6 ноября к системе отопления планируется подключить все школы, детские сады и лечебные учреждения.

Как сообщали Українські Новини, 2 августа Одесский горсовет сократил длительность уроков в школах до 35 минут из-за жары.

Тем временем, отопительный сезон стартовал: куда обращаться, если дома холодные батареи.

По состоянию на 08:30 31 октября по Украине к системам отопления было подключено 75,9% социальных объектов и 68,4% жилых домов.

Тем временем расходы на отопление можно сократить вдвое.

чсисчи