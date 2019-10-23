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23 октября 2019, среда, 20:26 25
Общество 2019-10-23T20:33:17+03:00
Українські Новини
Безопасность школ в Киеве будет обеспечивать "Муниципальная охрана"

Безопасность школ в Киеве будет обеспечивать "Муниципальная охрана"

Школа, КП

Киевская городская государственная администрация (КГГА) привлекла к обеспечению безопасности школ коммунальное предприятие "Муниципальная охрана".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский отметил, что в школах, где в течение года работает охрана, чрезвычайных происшествий не было.

Он отметил необходимость введения единых правил доступа на территорию школы для всех.

Так, по его словам, при входе в школу все должны предъявлять документ, удостоверяющий личность, а администрация должна фиксировать вход и выход посторонних людей.

Как сообщали Українськi Новини, родители школьников могут заплатить серьезный штраф за систематические пропуски школьных занятий своих детей. Если ситуация повторится, то родителям грозит более серьезный штраф – в размере от 1700 до 5100 грн, без учета судебного сбора.

В феврале текущего года Кабмин утвердил концепцию подготовки специалистов по дуальной форме получения образования. в марте  Кабмин предложил ввести среднее образование с 3 моделями изучения украинского для нацменьшинств.

 

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