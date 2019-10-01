Осенний рынок труда в Украине: на какие вакансии и зарплату ждут студентов

С началом делового сезона на рынке труда Украины активизировались и самые младшие соискатели — студенты. Перебравшись в большие города поближе к своим вузам, молодежь ищет работу, чтобы хватало на аренду жилья и личные расходы, а то и ради опыта работы и полезных контактов в будущем. Какие должности предлагают учащимся и на какие зарплаты они могут рассчитывать, сообщает "Сегодня".

Хотят труд онлайн

По данным аналитического отдела сайта по трудоустройству "OLX Работа", проще всего найти подработку студенту Киевщины — в прошлом месяце каждое четвертое предложение для учащихся было оттуда. Около 10% вакансий были размещены работодателями в Харьковской области и столько же — компаниями Днепропетровщины. Труднее же всего начинать карьеру воспитанникам университетов на западе страны.

"Меньше всего молодых специалистов ищут в Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях", — отмечают эксперты портала.

Впрочем, сами студенты, судя по всему, желают вовсе не привязываться к конкретному месту.

"Молодое поколение предпочитает не только проводить большую часть своего времени онлайн, но и работать там", — говорят в OLX.

По их информации, подавляющее количество откликов от студентов (57%) пришлось на предложения о дополнительном заработке в интернете (например, администратор сайта или страницы в соцсетях). В этих вакансиях предлагали 7—13 тыс. грн в месяц. Также охотно учащиеся реагировали на объявления работы промоутером — 22% откликов насчитали в этом сегменте. Им предлагали ежедневную оплату труда со ставкой 400—800 грн.

График и зарплаты

Как показала статистика, работодатели легко входят в положение студентов и предоставляют им возможность совмещать подработку с учебой: в прошлом месяце на портале насчиталось аж 78% объявлений о временной работе и немногим меньше (60%) – с частичной занятостью. При этом воспитанники вузов с готовностью отзываются на такие предложения.

"Среди 30 вакансий, по которым чаще всего обращались к работодателям, 63% пришлось на временную работу, а с частичной занятостью — все 90%", — подчеркивают аналитики.

Компании большинства украинских крупных городов согласны платить неопытным соискателям примерно одни и те же деньги. В столице, Харькове, Одессе, Днепре и Львове студенческие зарплаты колеблются в рамках 7—10 тыс. грн в месяц. Однако труд на некоторых должностях работодатели готовы вознаграждать и более серьезными суммами.

Например, по данным OLX, менеджеру — замерщику натяжных потолков на полный рабочий день обещают 20—30 тыс. грн, а курьеру по доставке еды — 15—25 тыс. Достойный заработок можно получить и работая оператором в call-центре: хотя там месячные зарплаты начинаются от 7 тыс. грн, но могут достигать и 25 тысяч. Около 25 тыс. грн нынче получают и студенты, которые могут успешно администрировать страницы в Instagram, переводчики, менеджеры по продажам, специалисты по недвижимости, работники в тюнинг-студиях, автомойщики и персональные ассистенты. Впрочем, по данным других сайтов по трудоустройству, такой же заработок у студента может быть и на должностях таксистов, продавцов-консультантов, танцовщиц в ночных клубах и провизоров.

Приглашают барист и секретарей

По данным портала по трудоустройству Work.ua, больше всего работы для учащейся молодежи представлено в сфере обслуживания — за последний месяц на сайте размещено около 4 тыс. вакансий для администраторов, кассиров, поваров, барист, официантов и т. д. Много предложений и в отраслях производственной (2,8 тыс.), гостиничной и туристической (2,5 тыс.), розничной торговли (2,5 тыс.) и продаж (2,2 тыс). Работодатель не прочь взять себе в подмогу студентов и в логистику (1,7 тыс.), делопроизводство или секретариат (1,7 тыс.) или же на работу в IT и интернет-компании (по 1,3 тыс.). Платить обещают от 5 до 10—12 тыс. грн в месяц.

А вот меньше всего учащихся вузов рекрутеры видят в качестве менеджеров высшего звена и страховщиков: на портале нашлось только 25 и 55 таких вакансий соответственно. Также неохотно берут неопытных соискателей на должности агентов недвижимости (112 вакансий), юристов (117), работников агробизнеса и HR-менеджеров (по 123 вакансии).

Как сообщали Українські Новини, Минобразования начнет мониторить перспективы и занятость выпускников. Тем временем украинцы массово переходят на фриланс.