Зеленський підписав закон про скорочення кількості суддів у два рази

Президент Володимир Зеленський підписав закон про скорочення кількості суддів Верховного Суду з 200 до 100. Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту №1008 на сайті Ради, передають Українські Новини. Цим законом вводиться в дію судова реформа Президента. Рада відхилила всі поправки, що пропонують не скорочувати кількість суддів. Крім того, парламент не прийняв до уваги доводи голови Верховного Суду Валентини Данішевської про перевантаженість суддів і неприпустимість скорочення їх числа. На даний момент НД розглядає близько 70 тис. справ. Як повідомляли Українські Новини, 16 жовтня Рада скоротила кількість суддів Верховного Суду з 200 до 100, а 31 жовтня парламент розблокував підписання закону. Нагадаємо, раніше міжнародні експерти проектів Євросоюзу, Канади та США розкритикували законопроект про зміни в органах суддівського управління №1008 та закликали Верховну Раду не ухвалювати документ без фахового обговорення. Також генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич стурбована судовою реформою Президента Володимира Зеленського.