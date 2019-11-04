Зеленський підписав закон про скорочення кількості суддів у два рази

Президент Володимир Зеленський підписав закон про скорочення кількості суддів Верховного Суду з 200 до 100.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту №1008 на сайті Ради, передають Українські Новини.

Цим законом вводиться в дію судова реформа Президента. Рада відхилила всі поправки, що пропонують не скорочувати кількість суддів.

Крім того, парламент не прийняв до уваги доводи голови Верховного Суду Валентини Данішевської про перевантаженість суддів і неприпустимість скорочення їх числа. На даний момент НД розглядає близько 70 тис. справ.

Як повідомляли Українські Новини, 16 жовтня Рада скоротила кількість суддів Верховного Суду з 200 до 100, а 31 жовтня парламент розблокував підписання закону.

Нагадаємо, раніше міжнародні експерти проектів Євросоюзу, Канади та США розкритикували законопроект про зміни в органах суддівського управління №1008 та закликали Верховну Раду не ухвалювати документ без фахового обговорення. Також генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич стурбована судовою реформою Президента Володимира Зеленського.