Трамп вимагає від "фейкових" ЗМІ розкрити особистість інформатора про його розмову із Зеленським

Президент США Дональд Трамп закликає "фейкові" ЗМІ розкрити особистість інформатора в справі його співробітництва з Україною.

Про це він повідомив у мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Розкрийте інформатора і покладіть кінець обману з імпічментом", – написав він.

Президент США заявив, що "фейкові" ЗМІ знають інформатора, але, будучи інструментом Демократичної партії, не хочуть розкривати його, так як за це їм доведеться заплатити.

Як повідомляли Українські Новини, у той час як президент США Дональд Трамп хоче публічно зачитати стенограму розмови з Зеленським, він також заявив у суботу, що хотів би, щоб Президент Володимир Зеленський відвідав Білий дім, і очікує, що український лідер прийме його запрошення.

Раніше в США почалася процедура імпічменту Донльда Трампа, а свідок розмови Трампа і Зеленського розповів, що в стенограмі є вирізані деталі.

25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.