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03 листопада 2019, неділя, 21:57 5
Політика світу 2019-11-03T22:43:17+02:00
Українські Новини
Трамп вимагає від "фейкових" ЗМІ розкрити особистість інформатора про його розмову із Зеленським

Трамп вимагає від "фейкових" ЗМІ розкрити особистість інформатора про його розмову із Зеленським

Дональд Трамп, українсько-американські відносини, Імпічмент
Дональд Трамп. Скріншот /twitter.com/globalnews
Дональд Трамп. Скріншот /twitter.com/globalnews

Президент США Дональд Трамп закликає "фейкові" ЗМІ розкрити особистість інформатора в справі його співробітництва з Україною.

Про це він повідомив у мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Розкрийте інформатора і покладіть кінець обману з імпічментом", – написав він.

Президент США заявив, що "фейкові" ЗМІ знають інформатора, але, будучи інструментом Демократичної партії, не хочуть розкривати його, так як за це їм доведеться заплатити.

Як повідомляли Українські Новини, у той час як президент США Дональд Трамп хоче публічно зачитати стенограму розмови з Зеленським, він також заявив у суботу, що хотів би, щоб Президент Володимир Зеленський відвідав Білий дім, і очікує, що український лідер прийме його запрошення.

Раніше в США почалася процедура імпічменту Донльда Трампа, а свідок розмови Трампа і Зеленського розповів, що в стенограмі є вирізані деталі.

25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

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