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03 листопада 2019, неділя, 18:03 16
Силові структури 2019-11-03T18:35:52+02:00
Українські Новини
Ракетні навчання ЗСУ пройшли в Херсонській області

Ракетні навчання ЗСУ пройшли в Херсонській області

ЗСУ, Ракетні навчання

Ракетні військові навчання 1-3 листопада пройшли в Херсонській області.

Про це Українським Новинам повідомив представник Херсонської обласної державної адміністрації.

Навчання проходили на випробувальному полігоні "Ягорлик".

Військові відпрацьовували пуски ракет із зенітних ракетних комплексів С-300ПТ, С-300В1, Бук М1, С-125-2Д1 по повітряних, наземних, надводних і електронних цілях.

Щодня ракетники здійснювали понад 20 пусків ракет.

Роль повітряних мішеней виконували безпілотники ВР-3 "Рейс".

Як повідомляли "Українські Новини", у Херсонській області стартували випробування керованих ракет, з'явилися перші фото.

Заради випробувань закрили повітряний простір над Чорним морем.

В Україні раніше почалися військові навчання "Козацька воля", а у Львівській області завершилися міжнародні військові навчання Rapid Trident-2019. Також, туристам в Одеській області закрили курортне селище Лебедівка, де проходять ракетні військові навчання. Тим часом, на Говерлу вперше грали військові рятувальники.

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