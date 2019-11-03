Ракетні навчання ЗСУ пройшли в Херсонській області

Ракетні військові навчання 1-3 листопада пройшли в Херсонській області. Про це Українським Новинам повідомив представник Херсонської обласної державної адміністрації. Навчання проходили на випробувальному полігоні "Ягорлик". Військові відпрацьовували пуски ракет із зенітних ракетних комплексів С-300ПТ, С-300В1, Бук М1, С-125-2Д1 по повітряних, наземних, надводних і електронних цілях. Щодня ракетники здійснювали понад 20 пусків ракет. Роль повітряних мішеней виконували безпілотники ВР-3 "Рейс". Як повідомляли "Українські Новини", у Херсонській області стартували випробування керованих ракет, з'явилися перші фото. Заради випробувань закрили повітряний простір над Чорним морем. В Україні раніше почалися військові навчання "Козацька воля", а у Львівській області завершилися міжнародні військові навчання Rapid Trident-2019. Також, туристам в Одеській області закрили курортне селище Лебедівка, де проходять ракетні військові навчання. Тим часом, на Говерлу вперше грали військові рятувальники.