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03 октября 2019, четверг, 14:06 353
Силовые структуры 2019-10-03T14:07:05+03:00
Українські Новини
Туристам в Одесской области закрыли курортный поселок Лебедевку: там начались ракетные военные учения

Туристам в Одесской области закрыли курортный поселок Лебедевку: там начались ракетные военные учения

Учения. Фото: Міністерство оборони України
Учения. Фото: Міністерство оборони України

Ракетные военные учения начались в Одесской области.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Одесской областной государственной администрации.

На испытательном полигоне "Алибей" в Татарбунарском районе военные будут тестировать ракетные комплексы "Тополь-М" и "Нептун".

В связи с учениями туристы и отдыхающие в курортном населенном пункте Лебедевка не смогут попасть на мысы Ледники и Калфа.

Часть морской косы в Лебедевке будет закрыта для судоходства.

Также часть прибрежной косы, которая отделяет Тузловские лиманы, перекрыта для безопасности, поскольку на этом участке предполагается падение беспилотников и обломков ракет.

Учения продлятся 3 и 4 октября.

Как сообщали Українські Новини, ранее были опубликованы впечатляющие кадры учений морской авиации над Черным морем.

Ранее в Одессу съехались десятки международных кораблей и сотни военных на "Си Бриз-2019".

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