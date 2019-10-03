Туристам в Одесской области закрыли курортный поселок Лебедевку: там начались ракетные военные учения

Ракетные военные учения начались в Одесской области.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель Одесской областной государственной администрации.\r\nНа испытательном полигоне "Алибей" в Татарбунарском районе военные будут тестировать ракетные комплексы "Тополь-М" и "Нептун".\r\nВ связи с учениями туристы и отдыхающие в курортном населенном пункте Лебедевка не смогут попасть на мысы Ледники и Калфа.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЧасть морской косы в Лебедевке будет закрыта для судоходства.\r\nТакже часть прибрежной косы, которая отделяет Тузловские лиманы, перекрыта для безопасности, поскольку на этом участке предполагается падение беспилотников и обломков ракет.\r\nУчения продлятся 3 и 4 октября.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее были опубликованы впечатляющие кадры учений морской авиации над Черным морем.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРанее в Одессу съехались десятки международных кораблей и сотни военных на "Си Бриз-2019".