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28 сентября 2019, суббота, 11:19 209
Силовые структуры 2019-09-28T11:43:25+03:00
Українські Новини
Во Львовской области завершились международные военные учения Rapid Trident-2019

Во Львовской области завершились международные военные учения Rapid Trident-2019

Rapid Trident-2019 Фото: mil.gov.ua
Rapid Trident-2019 Фото: mil.gov.ua

Международные военные учения Rapid Trident-2019 завершились во Львовской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"В учениях приняли участие более 3 600 военнослужащих из 14 стран мира и 600 единиц военной техники. В рамках учений использовалась система имитационного моделирования, которая позволяла моделировать действия подразделений и действия противника в виртуальном пространстве в режиме реального времени", - сказано в нем.

Отмечается, что в ходе международных учений пограничники разворачивали базовый лагерь, обустраивали элементы оборонной инфраструктуры против провокаций, и вооруженного нападения.

Rapid Trident-2019 Фото: mil.gov.uaRapid Trident-2019 Фото: mil.gov.ua

Также они отрабатывали различные тактические элементы, разведку, засаду, отражение атак и контратаку условного противника. Основной задачей для пограничников было повысить уровень взаимодействия с другими подразделениями сектора обороны в ходе решения кризисных ситуаций на определенном участке государственной границы.

Все элементы учений Rapid Trident-2019 проходили в условиях максимально приближенных к боевым.

Как сообщали Українськi Новини, 16 сентября международные военные учения Rapid Trident-2019 начались во Львовской области.

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