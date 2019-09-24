В Украине начались военные учения "Козацкая воля"

В Украине начались стратегические командно-штабные учения Казацкая воля-2019. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, комплекс мероприятий учений продлится на всей территории страны.

"Главной целью учений Казацкая воля - 2019 является проверка способности органов военного управления в новых организационно-штатных структурах осуществлять управление войсками (силами) в ходе подготовки и ведения операций (боевых действий) в случае широкомасштабной вооруженной агрессии", - говорится в сообщении.

К учениям будут привлекаться структурные подразделения Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, другие органы военного управления оперативно-стратегического и оперативного уровней и органы управления других военных формирований и правоохранительных органов.

Как сообщали Українські Новини, ранее были опубликованы впечатляющие кадры учений морской авиации над Черным морем.

Ранее в Одессу съехались десятки международных кораблей и сотни военных на "Си Бриз-2019".