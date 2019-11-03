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03 листопада 2019, неділя, 13:19 6 Карта
Суспільство 2019-11-03T13:22:22+02:00
Українські Новини
Потеплішає до +20 і заллє дощами: прогноз погоди в Україні на початок тижня

Потеплішає до +20 і заллє дощами: прогноз погоди в Україні на початок тижня

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Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

У той час як синоптик попередила про кардинальну зміну погоди, 4 листопада у Києві вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15 - 20 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, вдень +15...+17 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

У Західних областях хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі +5..+10, вдень +14..+19. У Карпатах вночі місцями невеликий дощ, вдень значний дощ, температура вночі +2..7, вдень +11..+16. У Моршині вночі місцями невеликий дощ, температура вночі +7..+9, вдень +17..+19. У Трускавці вночі місцями невеликий дощ, температура вночі +7..+9, вдень +17..+19. У Сваляві вночі місцями дощ, вдень значний дощ, температура вночі +7..+9, вдень +15..+17.

У Північних областях хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі +4..+9, вдень +13..+18.

У Центральних областях хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі +4..+9, вдень +13..+18.

Східні області - хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вітер південний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі -2 ..+3, вдень +10..+15.

У Південних областях хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі +4..+9, вдень +16..+21. У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі +5..+10, вдень +16..+21. Ялта - без опадів. Температура вночі +7..+9, вдень +17..+19.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз на вихідні і тиждень. Крім того, синоптики дали прогноз на всю зиму з рекордними аномальними морозами і снігопадами.

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