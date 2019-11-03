Потеплішає до +20 і заллє дощами: прогноз погоди в Україні на початок тижня

У той час як синоптик попередила про кардинальну зміну погоди, 4 листопада у Києві вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер південний, 7-12 м\/с, пориви 15 - 20 м\/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, вдень +15...+17 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. У Західних областях хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер південний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура вночі +5..+10, вдень +14..+19. У Карпатах вночі місцями невеликий дощ, вдень значний дощ, температура вночі +2..7, вдень +11..+16. У Моршині вночі місцями невеликий дощ, температура вночі +7..+9, вдень +17..+19. У Трускавці вночі місцями невеликий дощ, температура вночі +7..+9, вдень +17..+19. У Сваляві вночі місцями дощ, вдень значний дощ, температура вночі +7..+9, вдень +15..+17. У Північних областях хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вітер південний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура вночі +4..+9, вдень +13..+18. У Центральних областях хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вітер південний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура вночі +4..+9, вдень +13..+18. Східні області - хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вітер південний, 7-12 м\/с, місцями пориви 15-20 м\/с. Температура вночі -2 ..+3, вдень +10..+15. У Південних областях хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура вночі +4..+9, вдень +16..+21. У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура вночі +5..+10, вдень +16..+21. Ялта - без опадів. Температура вночі +7..+9, вдень +17..+19. Карта: Укргідрометцентр Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз на вихідні і тиждень. Крім того, синоптики дали прогноз на всю зиму з рекордними аномальними морозами і снігопадами.