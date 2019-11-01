Потеплеет до +16 и пойдут ливни: синоптики дали прогноз на выходные и неделю

Несмотря на морозы в субботу, в первые ноябрьские выходные, 2 и 3 числа, погода в Украине будет довольно изменчивой, однако уже в воскресенье ожидается потепление, которое продлится, по предварительным прогнозам, всю следующую неделю.

Об этом говорится на странице Укргидрометцентра в соцсети Facebook.

"Завтра в Украине будет без осадков, за исключением западных областей, там днем ​​местами пройдут небольшие дожди", - сказано в сообщении.

При этом ближайшая ночь еще будет холодной, температура составит 0...-5 градусов, в восточной части страны -7...-12 градусов, днем ​​-1...-6 градусов тепла. Теплее будет лишь на крайнем юге и Закарпатье, ночью там ожидается от +3 до -2 градусов, днем ​​+6...+11 градусов.

В воскресенье, 3 ноября, небольшие дожди будут лить в западных и местами в северных областях, на остальной территории без осадков. Ночная температура будет 0...+5 градусов, дневная +7...+12 градусов, на юге Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье воздух прогреется до +16 градусов, лишь в восточной части страны еще задержится холод, ночные минимумы там составят -3...-8 градусов, дневные максимумы +4....+9 градусов.

Ветер в ближайшие дни будет южный, порывистый. В субботу на Правобережье, а в воскресенье по всей стране, кроме крайнего запада и востока возможны порывы ветра 15-20 м/с.

В Киеве же в ближайшие дни ожидается погода без осадков, лишь ночью 3 ноября местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​возможны порывы 15-20 м/с.

Температура ближайшей ночью составит -1...-3 градусов, днем ​​-6...-8 градусов. В воскресенье, 3 ноября, температура воздуха начнет повышаться, ночью ожидается +3...+5 градусов, днем ​​-10....-12 градусов.

Карты: Укргидрометцентр

Кроме того, синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook уточнила, что на выходных в Украине будет сильный, до штормовых значений, ветер южного направления, который не коснется восточных областей.

"Поэтому не задерживайтесь долго под деревьями, особенно крупными и ветвистыми, билбордами, очень внимательно выбирайте место парковки автомобиля, возьмите это особенно во внимание, кто занимается строительством - или крупным, когда может возникать опасность при работе башенных кранов, или скромное перекрытия крыши сарая. И надвиньте шапку плотнее на уши, чтобы не сдуло", - посоветовала синоптик.

Диденко подчеркнула, что вместе с ветром идет и потепление.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, на выходных антициклон разрушится снегом и хлесткими дождями. Тем временем синоптики рассказали о погоде зимой.