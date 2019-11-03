Штормовой ветер и дожди: синоптик предупредила о кардинальной смене погоды

Антициклон Oldenburgia, который принес холодную и сухую погоду, вытолкнул мощный циклон атлантического происхождения, поэтому погода меняется кардинально. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Вместо холода ожидается потепление до +9+16, вместо солнца - серые тучи, а в тихий ветер ворвался штормовой южный ветер.

Сегодня в Украине ожидаются порывы южного ветра до 15-22 м/с, в течение дня температура воздуха 9 + 14 градусов, на Западе и Юге+ 12 + 18 градусов, на Востоке + 6 + 10 градусов.

Кроме того, пройдут дожди в западных, северных и местами в центральных областях, на Юге и Востоке - без осадков.

В столице воскресенье будет ветреным и облачным, с периодическим дождем. Температура воздуха повысится до 10 + 12 градусов.

В начале следующей недели потепления в Украине усилится.

"Если ветер будет любезен и стихнет, то мы снова увидим на улицах наших граждан в джинсах с дырками на коленях, раздетыми до футболок и легких свитеров", - написала Диденко.

Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали, что зима в Украине будет как теплая с дождями, так и рекордно холодная со снегопадами.



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