Двоє українських військових поранені бойовиками на Донбасі

Після того, як на Донбасі бойовики поранили бійця ЗСУ 31 жовтня, б

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

"2 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Супротивник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 6 обстрілів, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - 9 обстрілів.

Втрат у результаті обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було. Від початку доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, командування операції заявило, що в жовтні на Донбасі вбито 33 бойовика, 63 поранені. Тим часом більшість українців проти припинення військових дій і визнання "ДНР" і "ЛНР".

Також ООС вважає, що ніякої загрози через розведення військ для місцевого населення не існує.