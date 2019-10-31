На Донбассе боевики ранили бойца ВСУ

Боевики 8 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил в четверг, 31 октября, один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений с гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новогригорьевки, Невельского, Водяного и Новоселовки Второй.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела украинских позиций вблизи Светлодарска, Луганского и Новолуганкого.

В течение текущих суток ранения получил один военнослужащий Объединенных сил.

На данный момент проводится разведение сил и средств на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

В рамках разведения 21 украинский военнослужащий переместился на новые позиции.

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварных и провокационных действий противника.

Как сообщали Українськi Новини, штаб ООС ввел режим безопасности в зоне проведения операции с 28 октября.

Тем временем во вторник, 29 октября, началось разведение войск в Золотом Луганской области.