Доведеться сидіти: Дубневич здивований і незадоволений 100-мільйонною заставою

Депутат Верховної Ради Ярослав Дубневич (депутатська група "За майбутнє") має намір подати апеляційну скаргу на рішення Вищої антикорупційного суду про призначення застави в розмірі 100 млн гривень, під яку його відпустив суд.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"При відсутності будь-яких доказів, вважаю, постанову суду необґрунтованою, тому готуємо апеляційну скаргу", - написав Дубневич.

Як заявив Дубневич Громадському, він незадоволений рішенням, тому що занадто велика застава.

"Здивувало, оскільки рішення судді навіть більше, ніж те, що прокурори просили. Я не знаю, як зможу знайти 100 мільйонів. Якщо я не знайду кошти, то доведеться сидіти в СІЗО", - сказав він.

Депутат також запевнив, що буде подавати апеляцію на рішення. За словами адвоката Станіслава Пелюка, це перший випадок на його пам'яті, коли суд обрав заставу більше, ніж просили.

Як повідомляли Українські Новини, захист депутата заявляв, що він не винен і просив не обирати йому ніякий запобіжний захід. НАБУ і САП його підозрюють у причетності до розтрати 93 млн гривень акціонерного товариства "Укрзалізниця".

Раніше Специализировання антикорупційна прокуратура (САП) просила суд заарештувати Дубневича і призначити заставу 93,5 млн гривень.

Також 29 жовтня у братів Дубневичів проводилися обшуки в рамках справи про відмивання і легалізацію понад 2 млрд гривень.

А Верховна Рада зняла недоторканність з депутата Дубневича (депутатська група "За майбутнє") і дозволила залучити його до кримінальної відповідальності.