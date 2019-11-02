підписатися на розсилку
24.65 24.95
27.25 27.8
˟
02 листопада 2019, субота, 21:15 6
Верховна Рада і партії 2019-11-02T21:27:28+02:00
Українські Новини
Доведеться сидіти: Дубневич здивований і незадоволений 100-мільйонною заставою

Доведеться сидіти: Дубневич здивований і незадоволений 100-мільйонною заставою

Ярослав Дубневич, Арешт, Грошова застава
Ярослав Дубневич. Фото: ipress.ua
Ярослав Дубневич. Фото: ipress.ua

Депутат Верховної Ради Ярослав Дубневич (депутатська група "За майбутнє") має намір подати апеляційну скаргу на рішення Вищої антикорупційного суду про призначення застави в розмірі 100 млн гривень, під яку його відпустив суд.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"При відсутності будь-яких доказів, вважаю, постанову суду необґрунтованою, тому готуємо апеляційну скаргу", - написав Дубневич.

Як заявив Дубневич Громадському, він незадоволений рішенням, тому що занадто велика застава.

"Здивувало, оскільки рішення судді навіть більше, ніж те, що прокурори просили. Я не знаю, як зможу знайти 100 мільйонів. Якщо я не знайду кошти, то доведеться сидіти в СІЗО", - сказав він.

Депутат також запевнив, що буде подавати апеляцію на рішення. За словами адвоката Станіслава Пелюка, це перший випадок на його пам'яті, коли суд обрав заставу більше, ніж просили.

Як повідомляли Українські Новини, захист депутата заявляв, що він не винен і просив не обирати йому ніякий запобіжний захід. НАБУ і САП його підозрюють у причетності до розтрати 93 млн гривень акціонерного товариства "Укрзалізниця".

Раніше Специализировання антикорупційна прокуратура (САП) просила суд заарештувати Дубневича і призначити заставу 93,5 млн гривень.

Також 29 жовтня у братів Дубневичів проводилися обшуки в рамках справи про відмивання і легалізацію понад 2 млрд гривень.

А Верховна Рада зняла недоторканність з депутата Дубневича (депутатська група "За майбутнє") і дозволила залучити його до кримінальної відповідальності.

Більше новин про: Ярослав Дубневич Арешт Грошова застава

Архів
Новини
Доведеться сидіти: Дубневич здивований і незадоволений 100-мільйонною заставою 21:15
Одесити приносять квіти до місця демонтованого барельєфа Жукову 20:50
Нові позовні вимоги "Нафтогазу" проти "Газпрому" направлені в Стокгольмський арбітраж 20:25
Суд відмовився заарештовувати Дубневича і відпустив його під заставу в 100 мільйонів 19:16
Військовий розвідник вимагав у одеситки 1 тисячу доларів 18:29
більше новин
За звільненням директора Південмашу стоїть КБ "Південне", - експерт 12:25
Голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко. Фото: прес-служба
Чернігівщина замість Туреччини: новопризначений голова Чернігівської ОДА кличе Volkswagen будувати завод в області 21:47
Владі необхідно вирішити проблему Луганської ТЕС, щоб не допустити катастрофи в області, - ЗМІ 10:53
Ярославський розповів російському пропагандисту Соловйову, чому хоче побудувати новий аеропорт у Донецьку 14:07
Експертиза, яку приховувала САП, підтверджує обгрунтованість "Роттердам+", - адвокат 13:37
більше новин
Голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко. Фото: прес-служба
Чернігівщина замість Туреччини: новопризначений голова Чернігівської ОДА кличе Volkswagen будувати завод в області 21:47
Володимир Мономах. Фото: електронна-енциклопедія.укр
У Білорусі знайшли печатку Володимира Мономаха 08:51
Генпрокуратура почала розслідувати як депутат Федина погрожувала Зеленському 12:31
Богдан Яременко. Скріншот: Pavlovsky News/YouTube
Яременко назвав маніпуляцією публікацію свого листування з повією без його дозволу 00:05
Військкомати почали "ловити" призовників прямо на роботі і у сільських магазинах 09:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok