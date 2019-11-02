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02 листопада 2019, субота, 19:15 13
Верховна Рада і партії 2019-11-02T19:19:32+02:00
Українські Новини
Суд відмовився заарештовувати Дубневича і відпустив його під заставу в 100 мільйонів

Суд відмовився заарештовувати Дубневича і відпустив його під заставу в 100 мільйонів

Суд, Ярослав Дубневич, Арешт, Грошова застава, Катерина Широка
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич.
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич.

Вищий антикорупційний суд відмовився заарештовувати депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича (депутатська група "За майбутнє"), з якого 31 жовтня Верховна Рада зняла недоторканність, і відпустив його під заставу в розмірі 100 млн гривень.

Про це сказала суддя Катерина Широка, передають Українські Новини

Суддя повідомила, що Дубневич повинен внести заставу в протягом 5 днів.Також він зобов'язаний здати закордонні паспорти і носити електронний браслет контролю за пересуванням.

У свою чергу, перед винесенням вердикту суддя Широка перебувала в нарадчій кімнаті близько 5 годин.

Як повідомляли Українські Новини, Специализировання антикорупційна прокуратура (САП) просила суд заарештувати Дубневича і призначити заставу 93,5 млн гривень.

Захист депутата заявляв, що підзахисний не винен і просив не обирати йому жоден запобіжний захід. НАБУ і САП його підозрюють у причетності до розтрати 93 млн гривень акціонерного товариства "Укрзалізниця".

29 жовтня у братів Дубневичів проводилися обшуки в рамках справи про відмивання і легалізації понад 2 млрд гривень.

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