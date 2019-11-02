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02 ноября 2019, суббота, 21:15 12
Верховная Рада и партии 2019-11-02T21:17:38+02:00
Українські Новини
Придется сидеть: Дубневич удивлен и недоволен 100-миллионным залогом

Придется сидеть: Дубневич удивлен и недоволен 100-миллионным залогом

Арест, Залог, Ярослав Дубневич
Ярослав Дубневич. Фото: ipress.ua
Ярослав Дубневич. Фото: ipress.ua

Депутат Верховной Рады Ярослав Дубневич (депутатская группа "За будущее") намерен подать апелляционную жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда о назначении залога в размере 100 млн гривен, под который его отпустил суд.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"При отсутствии каких-либо доказательств, считаю, постановление суда необоснованным, потому готовим апелляционную жалобу", - написал Дубневич.

Как заявил Дубневич Громадському, он недоволен решением, потому что слишком большой залог.

"Удивило, так как решение судьи даже больше, чем то, что прокуроры просили. Я не знаю, как смогу найти 100 миллионов. Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО", - сказал он.

Депутат также заверил, что будет подавать апелляцию на решение. По словам адвоката Станислава Пелюка, это первый случай на его памяти, когда суд избрал залог больше, чем просили.

Как сообщали Українські Новини, защита депутата заявляла, что он не виновен и просила не избирать ему никакую меру пресечения. НАБУ и САП подозревают его в причастности к растрате 93 млн гривен акционерного общества "Укрзализныця".

Ранее Специализировання антикоррупционная прокуратура (САП) просила суд арестовать Дубневича и назначить залог 93,5 млн гривен.

Также 29 октября у братьев Дубневичей проводились обыски в рамках дела об отмывании и легализации более 2 млрд гривен. 

А Верховная Рада сняла неприкосновенность с депутата Дубневича (депутатская группа "За будущее") и разрешила привлечь его к уголовной ответственности.

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