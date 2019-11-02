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02 листопада 2019, субота, 12:22 16
Судова влада 2019-11-02T14:30:02+02:00
Українські Новини
Суд продовжив обирати запобіжний захід Дубневичу

Суд продовжив обирати запобіжний захід Дубневичу

Ярослав Дубневич, Вищий антикорупційний суд, Міра запобіжного заходу, Катерина Широка
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич.
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич.

Вищий антикорупційний суд продовжив обрання запобіжного заходу депутату Верховної Ради Ярославу Дубневичу (депутатська група "За майбутнє").

Про це сказала суддя Катерина Широка, передають Українські Новини.

Засідання почалося о 11:40 в суботу, 2 листопада.

Суд продовжив досліджувати матеріали клопотання. Зокрема, досліджуються дані прокуратури про неодноразовий виїзд Дубневича за кордон.

Як повідомляли Українські Новини, Рада зняла недоторканність з депутата Дубневича ("За майбутнє") і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності.

За версією слідства, дії депутата спричинили збитки державі у розмірі 93,277 млн гривень.

Також Ярославу Дубневичу НАБУ вручило підозру в причетності до заволодіння 93 млн гривень держкоштів.

Крім того, Дубневич встиг зібрати сумку в ізолятор, він узяв книги і шапку. Однак захист вибив Дубневичу перенесення розгляду запобіжного заходу. Тим часом НАБУ і САП подали клопотання до суду про взяття депутата під варту з альтернативою застави 93 млн гривень.

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