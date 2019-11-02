Суд продовжив обирати запобіжний захід Дубневичу

Вищий антикорупційний суд продовжив обрання запобіжного заходу депутату Верховної Ради Ярославу Дубневичу (депутатська група "За майбутнє").

Про це сказала суддя Катерина Широка, передають Українські Новини.



Засідання почалося о 11:40 в суботу, 2 листопада.



Суд продовжив досліджувати матеріали клопотання. Зокрема, досліджуються дані прокуратури про неодноразовий виїзд Дубневича за кордон.

Як повідомляли Українські Новини, Рада зняла недоторканність з депутата Дубневича ("За майбутнє") і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності.

За версією слідства, дії депутата спричинили збитки державі у розмірі 93,277 млн гривень.

Також Ярославу Дубневичу НАБУ вручило підозру в причетності до заволодіння 93 млн гривень держкоштів.



Крім того, Дубневич встиг зібрати сумку в ізолятор, він узяв книги і шапку. Однак захист вибив Дубневичу перенесення розгляду запобіжного заходу. Тим часом НАБУ і САП подали клопотання до суду про взяття депутата під варту з альтернативою застави 93 млн гривень.