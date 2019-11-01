Защита выбила Дубневичу перенос рассмотрения меры пресечения

Высший антикоррупционный суд перенес судебное заседание по избранию меры пресечения депутату Верховной Рады, Ярославу Дубневичу (депутатская группа "За будущее"), уже собравшему вещи в изолятор, на 2 ноября.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Заседание перенесено по просьбе защиты Дубневича. Суд продолжится в субботу в 11:30.

После заседания Дубневич сообщил журналистам, что у него нет такой суммы средств для внесения залога, на которой настаивает прокуратура, а именно 93 млн гривен. Дубневич заявил, что считает себя невиновным.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада сняла неприкосновенность с депутата Ярослава Дубневича (депутатская группа "За будущее") и разрешила привлечь его к уголовной ответственности.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд избрать Дубневичу меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в сумме 93 млн гривен. Национальное антикоррупционное бюро вручило Дубневичу сообщение о подозрении в причастности к завладению 93 млн гривен средств акционерного общества "Укрзализныця". Тем временем Дубневич дважды показал дулю с трибуны в Верховной Раде.