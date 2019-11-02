Яременко назвав маніпуляцією публікацію свого листування з повією без його дозволу

Плануючий подати у відставку голова комітету Верховної Ради з міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва і депутат фракції "Слуга народу" Богдан Яременко вважає, що не порушував закон і знову звинуватив журналістів у незаконному зборі інформації.

Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу Pavlovsky News, передають Українські Новини.

"Очевидно, мені здається, що немає ніяких підстав говорити про порушення чого-завгодно в плані закону з мого боку. Все, про що ми можемо поговорити, про фотокартки, зняті з мого телефону незаконно", - заявив Яременко.

Депутат додав, що є, як мінімум, дві статті кримінального кодексу, під які підпадають ці дії.

"Враховуючи, що це видавалося партіями (тобто у людей великий запас цього все, знятого з мого телефону), а це називається "незаконні слідчі дії", тобто це - незаконний збір інформації", - сказав Яременко.

За його словами, всі висновки, зроблені про його листування, є "голослівними маніпулятивними судженнями".

"Побачили щось, що не має пояснення і надумали далі історію", - обурився депутат.

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Як повідомляли Українські Новини, потрапивший у секс-скандал депутат Яременко погрожує посадити журналістів на 7 років за публікацію його листування.

Тим часом три фракції виступають за відставку Яременка з посади голови комітету з питань міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва через скандал з його інтимною перепискою, оприлюдненої в ЗМІ.