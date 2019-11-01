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01 ноября 2019, пятница, 19:46 101
Верховная Рада и партии 2019-11-01T19:47:51+02:00
Українські Новини
Попавший в секс-скандал Яременко готов к отставке, если так решит "Слуга народа"

Попавший в секс-скандал Яременко готов к отставке, если так решит "Слуга народа"

Отставка, Секс-скандал, Партия
Богдан Яременко. Фото: Богдан Яременко/Facebook
Богдан Яременко. Фото: Богдан Яременко/Facebook

Угрожавший посадить журналистов на 7 лет депутат фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Богдан Яременко намерен подать руководству парламента заявление об отставке с должности председателя комитета Рады по вопросам международной политики и межпарламентского сотрудничества в случае решения фракции о его отставке.

Об этом Яременко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Яременко сообщил, что написал заявление об отставке с должности главы комитета и пообещал до 23:00 обнародовать фотокопию заявления.

"Написать (заявление) - напишу. Но передам председателю Верховной Рады Украины (перед которым мне за этот беспорядок действительно неудобно) только, когда и если решение о моей отставке примет фракция партии "Слуга народа", которая меня на эту должность и рекомендовала (ориентировочно в понедельник через неделю)", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, фракции "Голос", "Европейская солидарность" и "Всеукраинское объединение "Батьківщина" выступают за отставку Яременко с должности председателя комитета по вопросам международной политики и межпарламентского сотрудничества из-за скандала с его интимной перепиской, обнародованной в СМИ.

Тем временем опубликовали новые переписки Яременко с девушками.

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