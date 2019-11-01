Попавший в секс-скандал Яременко готов к отставке, если так решит "Слуга народа"

Угрожавший посадить журналистов на 7 лет депутат фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Богдан Яременко намерен подать руководству парламента заявление об отставке с должности председателя комитета Рады по вопросам международной политики и межпарламентского сотрудничества в случае решения фракции о его отставке.

Об этом Яременко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Яременко сообщил, что написал заявление об отставке с должности главы комитета и пообещал до 23:00 обнародовать фотокопию заявления.

"Написать (заявление) - напишу. Но передам председателю Верховной Рады Украины (перед которым мне за этот беспорядок действительно неудобно) только, когда и если решение о моей отставке примет фракция партии "Слуга народа", которая меня на эту должность и рекомендовала (ориентировочно в понедельник через неделю)", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, фракции "Голос", "Европейская солидарность" и "Всеукраинское объединение "Батьківщина" выступают за отставку Яременко с должности председателя комитета по вопросам международной политики и межпарламентского сотрудничества из-за скандала с его интимной перепиской, обнародованной в СМИ.

Тем временем опубликовали новые переписки Яременко с девушками.